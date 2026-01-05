أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.