مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٥ مساءً
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

رياحٌ شديدة على منطقة حائل
رياحٌ شديدة على منطقة حائل

