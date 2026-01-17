أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.