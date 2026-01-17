Icon

أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل Icon نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ Icon رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة Icon غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة  Icon لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر Icon ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة  Icon التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٩ مساءً
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على الباحة

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على الباحة

أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء 

أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد