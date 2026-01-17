أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.