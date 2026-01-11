أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة، الباحة ، عسير، مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق، وكذلك على منطقتي جازان والشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.