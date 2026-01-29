Icon

أمطار ورياح وصواعق على جازان حتى المساء

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ صباحاً
المواطن - واس

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحب برياحٍ شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البرد على مدينة جيزان، ومحافظات بيش، والدرب.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

