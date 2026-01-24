أمطار وسيول ورياح شديدة على الجوف ومحافظاتها

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على منطقة الجوف تتأثر بها مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل.
وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة على سكاكا ودومة الجندل، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وستستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 08:00 من مساءً اليوم.
كما توقع المركز تأثر محافظتي القريات وطبرجل اليوم بأمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وستستمر الحالة حتى الساعة 08:00 مساءً اليوم.