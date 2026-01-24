أمطار وسيول ورياح شديدة على الجوف ومحافظاتها

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على منطقة الجوف تتأثر بها مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة على سكاكا ودومة الجندل، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وستستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 08:00 من مساءً اليوم.

كما توقع المركز تأثر محافظتي القريات وطبرجل اليوم بأمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وستستمر الحالة حتى الساعة 08:00 مساءً اليوم.