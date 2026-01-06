Icon

قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب Icon مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن Icon القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول Icon انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين Icon التركي متحدث رسمي للهيئة العامة للنقل Icon تمديد فترة تسليم نماذج حرث الأراضي البعلية بالشمالية Icon هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟ Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري Icon معرض عمارة الحرمين يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية ويستعرض تحولات الحرم عبر العصور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٥ مساءً
أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقةِ الحدود الشمالية، في محافظة رفحاء اليوم، المسؤولين ومديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشيوخ القبائل، وجموع المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموّه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.
ودشّن سموّه عددًا من المشروعات التنموية والتعليمية بمحافظة رفحاء، واطّلع على عرضٍ مرئي عن المشروعات، التي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 262 مليون ريال.


وشملت مشروعات تنفذها أمانة منطقة الحدود الشمالية بقيمة (139,871,640) ريالًا، إلى جانب مشروعات لجامعة الحدود الشمالية بقيمة (122,402,586.09) ريالًا، تمثلت إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية بمحافظة رفحاء، أحد مشروعات البنية التحتية الداعمة للمنشآت التعليمية.
ونوّه سموّ أمير منطقة الحدود الشمالية في كلمته بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– في تلمّس احتياجات المواطنين، والتواصل المباشر معهم، والوقوف على متطلباتهم، مؤكدًا أن ما تشهده منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها من مشروعات تنموية وتعليمية يجسد هذا النهج، ويعكس ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة –أيدها الله– للارتقاء بمستوى الخدمات، وتيسير سبل العيش، وتحقيق التنمية المتوازنة وجودة الحياة للمواطنين.
وألقى كلمة أهالي محافظة رفحاء نيابةً عنهم المشرفُ على فرع جامعة الحدود الشمالية بالمحافظة الدكتور متعب بن عيد الشمري، أشار فيها إلى ما تحظى به المحافظة من متابعة واهتمام من سموّه، مؤكدًا أن هذه الزيارة وما يصاحبها من تدشين مشروعات تنموية وتعليمية تمثل امتدادًا لجهود تطوير الخدمات ودعم مسارات التنمية بالمحافظة.

قد يهمّك أيضاً
أمير الحدود الشمالية بعد الأمر الملكي بتمديد خدمته: ثقة غالية ووسام شرف

أمير الحدود الشمالية بعد الأمر الملكي بتمديد خدمته: ثقة غالية ووسام شرف

لدعم الثروة الحيوانية.. أمير الشمالية يدشّن وسم “سلة لحوم المملكة”

لدعم الثروة الحيوانية.. أمير الشمالية يدشّن وسم “سلة لحوم المملكة”


واستمع سموّه لمداخلات ومقترحات المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والبلدية والصحية
ثم تناول الجميع طعام الغداء على مأدبة سموّه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد