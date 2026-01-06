أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقةِ الحدود الشمالية، في محافظة رفحاء اليوم، المسؤولين ومديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشيوخ القبائل، وجموع المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموّه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

ودشّن سموّه عددًا من المشروعات التنموية والتعليمية بمحافظة رفحاء، واطّلع على عرضٍ مرئي عن المشروعات، التي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 262 مليون ريال.



وشملت مشروعات تنفذها أمانة منطقة الحدود الشمالية بقيمة (139,871,640) ريالًا، إلى جانب مشروعات لجامعة الحدود الشمالية بقيمة (122,402,586.09) ريالًا، تمثلت إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية بمحافظة رفحاء، أحد مشروعات البنية التحتية الداعمة للمنشآت التعليمية.

ونوّه سموّ أمير منطقة الحدود الشمالية في كلمته بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– في تلمّس احتياجات المواطنين، والتواصل المباشر معهم، والوقوف على متطلباتهم، مؤكدًا أن ما تشهده منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها من مشروعات تنموية وتعليمية يجسد هذا النهج، ويعكس ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة –أيدها الله– للارتقاء بمستوى الخدمات، وتيسير سبل العيش، وتحقيق التنمية المتوازنة وجودة الحياة للمواطنين.

وألقى كلمة أهالي محافظة رفحاء نيابةً عنهم المشرفُ على فرع جامعة الحدود الشمالية بالمحافظة الدكتور متعب بن عيد الشمري، أشار فيها إلى ما تحظى به المحافظة من متابعة واهتمام من سموّه، مؤكدًا أن هذه الزيارة وما يصاحبها من تدشين مشروعات تنموية وتعليمية تمثل امتدادًا لجهود تطوير الخدمات ودعم مسارات التنمية بالمحافظة.



واستمع سموّه لمداخلات ومقترحات المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والبلدية والصحية

ثم تناول الجميع طعام الغداء على مأدبة سموّه.