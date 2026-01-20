Icon

أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير

من قسم الإعلام بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية في جامعة الملك سعود

أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤١ مساءً
أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير
المواطن - فريق التحرير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه اليوم، الطالبة لمى بنت بندر بن زيد السهلي، الفائزة بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في الدورة الثانية 1445، مقدمًا سموه دعمها لدراسة الماجستير التي حصلت عليها من قسم الإعلام بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية في جامعة الملك سعود بتقدير امتياز للعام الجامعي 1447.


وهنأ سموه، السهلي على هذا الإنجاز والتفوق، متمنيًا لها التوفيق والسداد.
وأعربت السهلي عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على حرصه واهتمامه بدعم الطلاب والطالبات في المنطقة وتحفيز الإبداع والتميز لدى الشباب السعودي، مؤكدة أن فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في الدورة الثانية كان خير معين لها على مواصلة مسيرة التميز والإبداع العلمي.
وتسلم سموه نسخة من رسالة الماجستير للطالبة لمى السهلي المعنونة بـ (إستراتيجيات بناء المحتوى الرقمي في الجهات الحكومية في منصة إكس وعلاقته بترويج برامج رؤية السعودية 2030).

