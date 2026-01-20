أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك طرح 17 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” تعليم مكة يحقق إنجازًا مميزًا بحصد 106 ميداليات في مسابقة بيبراس 2025 بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق باكستان إلى 26 قتيلًا نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد الحرام المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB” “تُعِد جيلاً واعياً يتواصل بكفاءة”.. “سفراء الإعلام” استثمار استراتيجي في شباب المملكة انطلاق مناورات تمرين «رماح النصر 2026» في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه اليوم، الطالبة لمى بنت بندر بن زيد السهلي، الفائزة بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في الدورة الثانية 1445، مقدمًا سموه دعمها لدراسة الماجستير التي حصلت عليها من قسم الإعلام بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية في جامعة الملك سعود بتقدير امتياز للعام الجامعي 1447.
وهنأ سموه، السهلي على هذا الإنجاز والتفوق، متمنيًا لها التوفيق والسداد.
وأعربت السهلي عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على حرصه واهتمامه بدعم الطلاب والطالبات في المنطقة وتحفيز الإبداع والتميز لدى الشباب السعودي، مؤكدة أن فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في الدورة الثانية كان خير معين لها على مواصلة مسيرة التميز والإبداع العلمي.
وتسلم سموه نسخة من رسالة الماجستير للطالبة لمى السهلي المعنونة بـ (إستراتيجيات بناء المحتوى الرقمي في الجهات الحكومية في منصة إكس وعلاقته بترويج برامج رؤية السعودية 2030).