أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته إلى رئيس مركز المديفع التابع لمحافظة القويعية ذعار بن مقبل الهجهوج في وفاة والدته رحمها الله.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

فيما أعرب الهجهوج عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.