أمير الرياض يُعزي صبحي بترجي في وفاة والدته

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته إلى رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المهندس صبحي عبدالجليل بترجي في وفاة والدته -رحمها الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعرب بترجي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.