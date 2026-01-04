أمير الشرقية يدشّن اليوم مشاريعًا تنموية في الأحساء ويطلق مهرجان التمور

يدشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ابتداءً من يوم اليوم الأحد، عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة الأحساء، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك ضمن زيارته للمحافظة التي تستمر لعدة أيام، حيث تشمل الزيارة تدشين حزمة من المشاريع البلدية والتنموية التابعة لأمانة الأحساء، بتكلفة إجمالية تبلغ (992) مليون ريال، إلى جانب افتتاح النسخة الحادية عشرة من مهرجان تسويق تمور الأحساء “ويا التمر أحلى”.

وسيرأس أمير المنطقة الشرقية الاجتماع الثامن لمجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة، وسيطّلع على منجزات الجمعية وبرامجها، كما سيزور سموه جامعة الملك فيصل، ويطّلع على متحف “كفو تبتكر” وما يضمه من نماذج لابتكارات الجامعة وبراءات الاختراع، ودوره في إبراز مخرجات البحث العلمي وربطها بالابتكار وريادة الأعمال، وسيشهد توقيع اتفاقيات تعاون تسهم في دعم تطوير الإستراتيجية المؤسسية للجامعة وتعزيز استدامتها ورفع مستوى تنافسيتها.

كما يدشّن سمو أمير المنطقة الشرقية مركز الجبر لعلاج الإدمان “إرادة” للتأهيل والعلاج، ضمن جهود دعم منظومة الرعاية الصحية والتأهيلية وتقديم خدمات متخصصة في هذا المجال.

وتأتي زيارة سمو أمير المنطقة الشرقية لمحافظة الأحساء لمتابعة سير المشاريع التنموية وتدشين المبادرات النوعية، والوقوف على ما يسهم في تعزيز التنمية بالمحافظة، إلى جانب لقاء أهالي الأحساء ودعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.