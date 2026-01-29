أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري

أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرّضت لحادث مروري منها خدمات الدراجات الآلية.. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة أبشر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُدشِّن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي مطارات السعودية تُسجل 140.9 مليون مسافر بنمو قياسي تجاوز 9.6٪ التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص بـ 5 برامج رئيسة ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد ضبط مقيمين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح واستخدامهما أدوات محظورة
كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم الخميس، المواطن سلطان الحربي، ورجل الأمن الجندي عيسى الرشيدي، تقديرًا لموقفهما الإنساني النبيل ومبادرتهما المُشرّفة في إنقاذ ومساعدة الطفلة العنود الطريفي، من أسرة سودانية، إثر الحادث المروري الأليم الذي تعرضت له مع أسرتها.
وقال أمير القصيم: “أشكر وأُقدّر بكل فخر ما قاما به رجل الأمن عيسى الرشيدي، والمواطن سلطان الحربي على إنقاذهم للطفلة “العنود” أثناء الحادث الأليم الذي تعرّضت له مع أسرتها، وأن هذه المبادرات الإنسانية تعكس القيم الأصيلة التي يتميز بها أبناء هذا الوطن، حيث إن الشجاعة وروح المبادرة سِمة مُتجذّرة في المجتمع السعودي”.
ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بهذه المواقف المُشرّفة التي تُجسّد قيم التكافل والإخاء الإنساني بين المواطنين والمقيمين، وتعكس ما يتحلى به المواطن السعودي ورجال الأمن من الحس الوطني العالي، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج المضيئة محل فخر واعتزاز، وتُسهم في تعزيز القيم الإنسانية في المجتمع.
