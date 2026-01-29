Icon

أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرّضت لحادث مروري Icon منها خدمات الدراجات الآلية.. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة أبشر Icon البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُدشِّن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي Icon مطارات السعودية تُسجل 140.9 مليون مسافر بنمو قياسي تجاوز 9.6٪ Icon التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية Icon بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص بـ 5 برامج رئيسة Icon ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد Icon ضبط مقيمين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح واستخدامهما أدوات محظورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
موقف إنساني نبيل

أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٠ مساءً
أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم الخميس، المواطن سلطان الحربي، ورجل الأمن الجندي عيسى الرشيدي، تقديرًا لموقفهما الإنساني النبيل ومبادرتهما المُشرّفة في إنقاذ ومساعدة الطفلة العنود الطريفي، من أسرة سودانية، إثر الحادث المروري الأليم الذي تعرضت له مع أسرتها.

وقال أمير القصيم: “أشكر وأُقدّر بكل فخر ما قاما به رجل الأمن عيسى الرشيدي، والمواطن سلطان الحربي على إنقاذهم للطفلة “العنود” أثناء الحادث الأليم الذي تعرّضت له مع أسرتها، وأن هذه المبادرات الإنسانية تعكس القيم الأصيلة التي يتميز بها أبناء هذا الوطن، حيث إن الشجاعة وروح المبادرة سِمة مُتجذّرة في المجتمع السعودي”.

قد يهمّك أيضاً
أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025”

أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025”

أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة

أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة

ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بهذه المواقف المُشرّفة التي تُجسّد قيم التكافل والإخاء الإنساني بين المواطنين والمقيمين، وتعكس ما يتحلى به المواطن السعودي ورجال الأمن من الحس الوطني العالي، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج المضيئة محل فخر واعتزاز، وتُسهم في تعزيز القيم الإنسانية في المجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد