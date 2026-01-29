أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم الخميس، المواطن سلطان الحربي، ورجل الأمن الجندي عيسى الرشيدي، تقديرًا لموقفهما الإنساني النبيل ومبادرتهما المُشرّفة في إنقاذ ومساعدة الطفلة العنود الطريفي، من أسرة سودانية، إثر الحادث المروري الأليم الذي تعرضت له مع أسرتها.

وقال أمير القصيم: “أشكر وأُقدّر بكل فخر ما قاما به رجل الأمن عيسى الرشيدي، والمواطن سلطان الحربي على إنقاذهم للطفلة “العنود” أثناء الحادث الأليم الذي تعرّضت له مع أسرتها، وأن هذه المبادرات الإنسانية تعكس القيم الأصيلة التي يتميز بها أبناء هذا الوطن، حيث إن الشجاعة وروح المبادرة سِمة مُتجذّرة في المجتمع السعودي”.

ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بهذه المواقف المُشرّفة التي تُجسّد قيم التكافل والإخاء الإنساني بين المواطنين والمقيمين، وتعكس ما يتحلى به المواطن السعودي ورجال الأمن من الحس الوطني العالي، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج المضيئة محل فخر واعتزاز، وتُسهم في تعزيز القيم الإنسانية في المجتمع.