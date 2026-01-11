Icon

أمير تبوك يواسي فالح الحقباني في وفاة والدته

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٦ مساءً
أمير تبوك يواسي فالح الحقباني في وفاة والدته
المواطن - فريق التحرير

‏‎واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدير عام المكتب الخاص فالح بن فلاح الحقباني في وفاة والدته رحمها الله.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب الحقباني باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناته.

