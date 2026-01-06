أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة

هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال
زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في منزله بمدينة الرياض.
ورحب سماحته بزيارة سمو أمير منطقة الرياض، مثنيًا على الجهود التي يبذلها سموه، سائلًا المولى جل وعلا أن يحفظ القيادة الرشيدة ويمد سموه بتوفيقه لما فيه خدمة الدين والملك والوطن.