Icon

هيونداي موتور تخطط لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في مصانعها Icon انطلاق التسجيل في هاكاثون GenAI لتمكين المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان Icon جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة Icon أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة Icon النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة Icon ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة Icon أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ مساءً
أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في منزله بمدينة الرياض.

ورحب سماحته بزيارة سمو أمير منطقة الرياض، مثنيًا على الجهود التي يبذلها سموه، سائلًا المولى جل وعلا أن يحفظ القيادة الرشيدة ويمد سموه بتوفيقه لما فيه خدمة الدين والملك والوطن.

قد يهمّك أيضاً
أمير الرياض يعزي أبناء عبدالله السديري في وفاة والدتهم

أمير الرياض يعزي أبناء عبدالله السديري في وفاة والدتهم

أمير الرياض يقلّد مساعد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

أمير الرياض يقلّد مساعد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد