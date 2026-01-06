أمير منطقة الرياض يزور مفتي عام المملكة

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في منزله بمدينة الرياض.

ورحب سماحته بزيارة سمو أمير منطقة الرياض، مثنيًا على الجهود التي يبذلها سموه، سائلًا المولى جل وعلا أن يحفظ القيادة الرشيدة ويمد سموه بتوفيقه لما فيه خدمة الدين والملك والوطن.