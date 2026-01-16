Icon

تحذيرات لترامب من مخاطر الحصول على الجزيرة

أوروبا تحذر.. مبعوث ترامب يلمح إلى اتفاق محتمل مع غرينلاند

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٧ مساءً
أوروبا تحذر.. مبعوث ترامب يلمح إلى اتفاق محتمل مع غرينلاند
المواطن - فريق التحرير

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى غرينلاند جيف لاندري، أن الولايات المتحدة منخرطة الآن في محادثات جادة حول اتفاق محتمل مع الجزيرة.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد بشأن الملف.

كما تابع أنه يمكن إبرام اتفاق بشأن غرينلاند، وهو أمر طرحته الإدارات السابقة كنظرية فقط أو رفضته بشكل قاطع.

أتى هذا التطور بينما تتالت التحذيرات والانتقادات الأوروبية مؤخراً لمساعي ونوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على جزيرة غرينلاند القطبية التابعة للدنمارك.

إذ حذر ‍وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ‍وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن أي تحرك للاستيلاء على غرينلاند ⁠سيعد “تجاوزا للخطوط الحمراء”، يهدد علاقة أوروبا الاقتصادية مع واشنطن، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة. وقال ليسكور إن “غرينلاند ‍جزء من دولة ذات سيادة ‍وهي جزء من ‍الاتحاد الأوروبي. ⁠ولا ‌ينبغي العبث بذلك”.

جاء ذلك، بعدما وصلت بعثة عسكريّة أوروبيّة الخميس إلى غرينلاند، فيما أعلنت الدنمارك، أنّها تعزز وجودها العسكري في الجزيرة، ردا على الانتقادات الأميركية لعدم انخراطها في الجزيرة القطبية الشمالية.

وأعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنروج، وانضمت إليها هولندا وفنلندا والمملكة المتحدة، إرسال قوة عسكرية إلى الجزيرة للقيام بمهمة استطلاع تندرج في سياق مناورات “الصمود القطبي” التي تنظمها الدنمارك.

لأول مرة
يذكر أن ترامب كان أكّد مرّة جديدة على منصّته تروث سوشيال أنّ الولايات المتّحدة “بحاجة إلى غرينلاند لأسباب تتعلّق بالأمن القوميّ”، وأنها “ضرورية للقبّة الذهبيّة التي نبنيها”، في إشارة إلى نظام أميركيّ للدفاع الصاروخي والجوّي.

 

