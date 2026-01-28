أوله محرق وآخره مورق.. “البلدة” تطل ببردها القارس اليوم وتبشر بموسم بذرة الست

مع إشراقة شمس اليوم الأربعاء، دخلت أجواء الجزيرة العربية في حيز نجم “البلدة”، ثاني نجوم موسم الشبط، وفقاً لما أكده الباحث المناخي عبدالعزيز الحصيني.

واستحضر الحصيني الموروث الشعبي في وصف هذا النجم الذي يمتد لـ 13 يوماً، مستشهداً بالمقولة السائرة: “إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهدأ”، في دلالة بليغة على قسوة البرد في بداياته، قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالجنوح نحو الدفء النسبي في آخره.

زراعياً، أوضح الحصيني أن هذا الطالع يحمل بشائر خير للمزارعين؛ فهو وقت مناسب لزراعة محاصيل حيوية كالبرسيم والقطن، كما يشهد “جريان الماء في العود”.

واختتم بتنبيه هام للمهتمين بالتشجير، مشيراً إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة من “البلدة” تندرج ضمن أيام “بذرة الست”، وهي الفترة الذهبية الصالحة لزراعة جميع أنواع الأشجار بلا استثناء.