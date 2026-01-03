أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين الفتح يفوز على الشباب بهدفين في دوري روشن وصول الأرض إلى أقرب نقطة من الشمس مساء اليوم ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية 700 ألف طالب وطالبة بتعليم الشرقية يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا قمر الذئب يزين سماء السعودية مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن
تم رصد أول قمر عملاق لهذا العام 2026، حيث القمر أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد نتيجة اقترابه النسبي من الأرض وقد اكتمل بدرًا في هذا اليوم بنسبة إضاءة تقارب 99.6%.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مصطلح القمر العملاق يطلق على البدر الذي يحدث بالقرب من أقرب نقطة في مدار القمر حول الأرض والمعروفة باسم الحضيض القمري.
وبين أن القمر صُنف عملاقًا حيث كانت مسافته من الأرض أقل من المتوسط وحسب الحسابات سيكون القمر ليلة السبت على بعد حوالي 362,312 كيلومترًا ما يجعله ضمن نطاق الأقمار العملاقة نسبيًا.
يُذكر أن القمر ظهر بلون برتقالي دافئ بسبب تشتت الغبار والجزيئات الجوية للأشعة الزرقاء قبل أن يتحول إلى اللون الأبيض الفضي المألوف بعد ارتفاعه في السماء، ولا يترتب على القمر العملاق أي تأثيرات غير طبيعية على الأرض وأبرز تأثيره الطبيعي هو ارتفاع المد الحضيضي نتيجة تواجد الشمس والأرض والقمر على خط واحد؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أكبر للمد وانخفاض أعمق للجزر مقارنة بالمعدل المعتاد.