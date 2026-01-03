Icon

أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة
المواطن - فريق التحرير

تم رصد أول قمر عملاق لهذا العام 2026، حيث القمر أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد نتيجة اقترابه النسبي من الأرض وقد اكتمل بدرًا في هذا اليوم بنسبة إضاءة تقارب 99.6%.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مصطلح القمر العملاق يطلق على البدر الذي يحدث بالقرب من أقرب نقطة في مدار القمر حول الأرض والمعروفة باسم الحضيض القمري.

وبين أن القمر صُنف عملاقًا حيث كانت مسافته من الأرض أقل من المتوسط وحسب الحسابات سيكون القمر ليلة السبت على بعد حوالي 362,312 كيلومترًا ما يجعله ضمن نطاق الأقمار العملاقة نسبيًا.

يُذكر أن القمر ظهر بلون برتقالي دافئ بسبب تشتت الغبار والجزيئات الجوية للأشعة الزرقاء قبل أن يتحول إلى اللون الأبيض الفضي المألوف بعد ارتفاعه في السماء، ولا يترتب على القمر العملاق أي تأثيرات غير طبيعية على الأرض وأبرز تأثيره الطبيعي هو ارتفاع المد الحضيضي نتيجة تواجد الشمس والأرض والقمر على خط واحد؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أكبر للمد وانخفاض أعمق للجزر مقارنة بالمعدل المعتاد.

