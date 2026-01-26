إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء

أعلن علماء من أكاديمية العلوم الصينية (CAS) اليوم الأحد، عن نجاح أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في بيئة الجاذبية الصغرى، مما يمهد الطريق لتصنيع المعدات وقطع الغيار ذاتيًا خلال المهمات الفضائية طويلة الأمد.

ووفقًا للعلماء، أُجريت تجربة الطباعة على متن مركبة فضائية تجارية، وتمكنت الطابعة من صهر وتشكيل العينات المعدنية في ظروف انعدام الوزن، قبل أن تعود الكبسولة إلى الأرض.

وبحسب معهد الميكانيكا المشرف على المهمة، فإن العينات المستعادة أثبتت كفاءة تكنولوجيا “صهر المعادن بالليزر” في الفضاء، مما يُعدُّ انتقالًا فعليًا من مرحلة الأبحاث الأرضية إلى مرحلة التحقق الهندسي الفعلي في المدار.

وأشار العلماء، إلى أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا التصنيع المداري التي ستمكن رواد الفضاء من صنع أدواتهم وإصلاح مركباتهم ذاتيًا، ومن شأن هذا التطور أن يقلص الاعتماد على شحنات الإمداد الأرضية المكلفة، مما يعزز من فرص نجاح الرحلات الاستكشافية الطموحة المتوجهة نحو القمر والمريخ في السنوات القليلة القادمة.