الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 Icon وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي Icon المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية Icon 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 Icon "جامعة الفيصل" وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن "أيام المهنة" Icon إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء Icon هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن علماء من أكاديمية العلوم الصينية (CAS) اليوم الأحد، عن نجاح أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في بيئة الجاذبية الصغرى، مما يمهد الطريق لتصنيع المعدات وقطع الغيار ذاتيًا خلال المهمات الفضائية طويلة الأمد.

ووفقًا للعلماء، أُجريت تجربة الطباعة على متن مركبة فضائية تجارية، وتمكنت الطابعة من صهر وتشكيل العينات المعدنية في ظروف انعدام الوزن، قبل أن تعود الكبسولة إلى الأرض.

وبحسب معهد الميكانيكا المشرف على المهمة، فإن العينات المستعادة أثبتت كفاءة تكنولوجيا “صهر المعادن بالليزر” في الفضاء، مما يُعدُّ انتقالًا فعليًا من مرحلة الأبحاث الأرضية إلى مرحلة التحقق الهندسي الفعلي في المدار.

وأشار العلماء، إلى أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا التصنيع المداري التي ستمكن رواد الفضاء من صنع أدواتهم وإصلاح مركباتهم ذاتيًا، ومن شأن هذا التطور أن يقلص الاعتماد على شحنات الإمداد الأرضية المكلفة، مما يعزز من فرص نجاح الرحلات الاستكشافية الطموحة المتوجهة نحو القمر والمريخ في السنوات القليلة القادمة.

