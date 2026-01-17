إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان إحباط تهريب (16) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.
وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.