إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٤ مساءً
إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان إحباط تهريب (16) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

