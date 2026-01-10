Icon

إحباط تهريب 30 ألف قرص محظور في عسير

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٠ مساءً
إحباط تهريب 30 ألف قرص محظور في عسير
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من إحباط تهريب 30,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

إحباط تهريب 30 ألف قرص محظور

وأوضح الدوريات البرية لحرس الحدود أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة والتعليمات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

