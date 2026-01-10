إحباط تهريب 30 ألف قرص محظور في عسير

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من إحباط تهريب 30,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح الدوريات البرية لحرس الحدود أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة والتعليمات.

