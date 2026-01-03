Icon

أمام الرحلات التجارية

إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي للكاريبي

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٠ مساءً
إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي للكاريبي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، اليوم، إغلاق المجال الجوي للكاريبي.

وأوضحت إدارة الطيران، بأنها أبلغت شركات الطيران التجارية بتجنب المجال الجوي للكاريبي، مشيرة إلى أن الوضع يحتمل أن يكون خطيرًا على سلامة الطيران، وسط العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

