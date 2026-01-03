مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن المنتدى السعودي للإعلام 2026.. الصناعة الإعلامية قوة ناعمة وفرص استثمارية ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي للكاريبي “البيئة” تدعو لتعزيز سلوكيات الرفق بالحيوانات والاعتناء بها أثناء الأمطار والأجواء الباردة من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في سكاكا المنافذ الجمركية تسجل 969 حالة ضبط خلال أسبوع المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها حي حراء الثقافي.. وجهة حضارية تستحضر ذاكرة الوحي في مكة المكرمة الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني
أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، اليوم، إغلاق المجال الجوي للكاريبي.
وأوضحت إدارة الطيران، بأنها أبلغت شركات الطيران التجارية بتجنب المجال الجوي للكاريبي، مشيرة إلى أن الوضع يحتمل أن يكون خطيرًا على سلامة الطيران، وسط العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.