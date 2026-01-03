إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي للكاريبي

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، اليوم، إغلاق المجال الجوي للكاريبي.

وأوضحت إدارة الطيران، بأنها أبلغت شركات الطيران التجارية بتجنب المجال الجوي للكاريبي، مشيرة إلى أن الوضع يحتمل أن يكون خطيرًا على سلامة الطيران، وسط العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.