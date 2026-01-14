إرشادات للقيادة الآمنة أثناء الغبار

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تزامناً مع موجات الغبار التي تشهدها بعض المناطق، مؤكدة على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية لضمان أمن مستخدمي الطريق.
وحددت الإدارة ستة إرشادات جوهرية للقيادة الآمنة في الظروف الجوية المتقلبة، مشددة على ضرورة خفض السرعات الزائدة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتلافي حوادث الاصطدام المفاجئ التي قد تنتج عن تدني مستويات الرؤية الأفقية.
كما تضمنت التوجيهات ضرورة استخدام الأنوار الأمامية لتعزيز الرؤية، وإحكام غلق النوافذ حمايةً للركاب من الأتربة.
وحذر “المرور” بشكل قاطع من التجاوز بين المسارات في هذه الأجواء، مع التنبيه على عدم استخدام “أضواء التحذير” (الفلشر) إلا في حالات الطوارئ القصوى، لضمان انسيابية وسلامة الحركة المرورية.