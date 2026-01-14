إرشادات للقيادة الآمنة أثناء الغبار

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تزامناً مع موجات الغبار التي تشهدها بعض المناطق، مؤكدة على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية لضمان أمن مستخدمي الطريق.

وحددت الإدارة ستة إرشادات جوهرية للقيادة الآمنة في الظروف الجوية المتقلبة، مشددة على ضرورة خفض السرعات الزائدة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتلافي حوادث الاصطدام المفاجئ التي قد تنتج عن تدني مستويات الرؤية الأفقية.

كما تضمنت التوجيهات ضرورة استخدام الأنوار الأمامية لتعزيز الرؤية، وإحكام غلق النوافذ حمايةً للركاب من الأتربة.

وحذر “المرور” بشكل قاطع من التجاوز بين المسارات في هذه الأجواء، مع التنبيه على عدم استخدام “أضواء التحذير” (الفلشر) إلا في حالات الطوارئ القصوى، لضمان انسيابية وسلامة الحركة المرورية.