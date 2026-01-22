إشراق توقّع مذكرة تعاون مع سعي الوقفية لدعم وتمكين المشخصين باضطراب فرط الحركة

وقّعت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (جمعية إشراق) مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مدينة الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجانبين وتوسيع أثر البرامج الاجتماعية والتنموية المقدمة للمستفيدين.

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم وتمكين الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) من خلال التنسيق المشترك في مجالات التأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية المجتمعية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز فرص التوظيف والاستقرار المهني بما يحقق جودة حياة أفضل للمستفيدين.

مجالات التعاون

وتضمنت المذكرة عددًا من مجالات التعاون، من أبرزها: ترشيح المؤهلين لشغل الفرص الوظيفية المتاحة، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية، وتقديم ورش تثقيفية متخصصة، إلى جانب تفعيل الحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة، والمشاركة في المناسبات والأيام العالمية ذات العلاقة بالصحة النفسية والإعاقة.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تأتي انطلاقًا من حرصهما على توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يخدم الفئات المستفيدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المذكرة امتدادًا لرسالة جمعية إشراق في دعم وتمكين المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات غير الربحية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واحتواءً.