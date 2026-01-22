إشراق توقّع مذكرة تعاون مع سعي الوقفية لدعم وتمكين المشخصين باضطراب فرط الحركة

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
وقّعت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (جمعية إشراق) مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مدينة الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجانبين وتوسيع أثر البرامج الاجتماعية والتنموية المقدمة للمستفيدين.
وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم وتمكين الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) من خلال التنسيق المشترك في مجالات التأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية المجتمعية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز فرص التوظيف والاستقرار المهني بما يحقق جودة حياة أفضل للمستفيدين.
وتضمنت المذكرة عددًا من مجالات التعاون، من أبرزها: ترشيح المؤهلين لشغل الفرص الوظيفية المتاحة، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية، وتقديم ورش تثقيفية متخصصة، إلى جانب تفعيل الحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة، والمشاركة في المناسبات والأيام العالمية ذات العلاقة بالصحة النفسية والإعاقة.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تأتي انطلاقًا من حرصهما على توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يخدم الفئات المستفيدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتُعد هذه المذكرة امتدادًا لرسالة جمعية إشراق في دعم وتمكين المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات غير الربحية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واحتواءً.