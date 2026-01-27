إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ

تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لزمة صحية طارئة صباح اليوم استدعت نقله فورًا لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابته بجلطة في المخ.

وتعمل الطواقم الطبية حالياً على استكمال التحاليل اللازمة لتحديد خطة العلاج.

ويعد سامح الصريطي أحد أبرز وجوه الفن المصري، حيث ترك بصمة واضحة عبر أعمال شهيرة مثل أميرة في عابدين وخيانة مشروعة.