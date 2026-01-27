Icon

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير Icon إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ Icon ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض Icon إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت Icon الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب Icon ارتفاع أرباح مصرف الراجحي 25.7% إلى 24.8 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣١ مساءً
إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لزمة صحية طارئة صباح اليوم استدعت نقله فورًا لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابته بجلطة في المخ.

وتعمل الطواقم الطبية حالياً على استكمال التحاليل اللازمة لتحديد خطة العلاج.

قد يهمّك أيضاً
جدل بعد زواج سامح الصريطي في سن الـ72

جدل بعد زواج سامح الصريطي في سن الـ72

وفاة نادية فهمي في دار المسنين يوم عيد الحب

وفاة نادية فهمي في دار المسنين يوم عيد الحب

ويعد سامح الصريطي أحد أبرز وجوه الفن المصري، حيث ترك بصمة واضحة عبر أعمال شهيرة مثل أميرة في عابدين وخيانة مشروعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد