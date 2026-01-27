القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ارتفاع أرباح مصرف الراجحي 25.7% إلى 24.8 مليار ريال
تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لزمة صحية طارئة صباح اليوم استدعت نقله فورًا لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابته بجلطة في المخ.
وتعمل الطواقم الطبية حالياً على استكمال التحاليل اللازمة لتحديد خطة العلاج.
ويعد سامح الصريطي أحد أبرز وجوه الفن المصري، حيث ترك بصمة واضحة عبر أعمال شهيرة مثل أميرة في عابدين وخيانة مشروعة.