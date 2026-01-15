مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
أصيب 4 أشخاص اليوم بانفجار وسط مدينة أوتريخت الهولندية.
وأفادت خدمات الطوارئ الهولندية أن انفجارًا وقع في شارع سكني بوسط مدينة أوتريخت؛ مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، ولم تتسن معرفة أسباب الانفجار على الفور.
يذكر أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق وأضرار في المنازل على نطاق واسع؛ مما دفع السكان إلى الفرار نحو شوارع المجاورة.