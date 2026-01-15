Icon

إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ مساءً
إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا
المواطن - فريق التحرير

أصيب 4 أشخاص اليوم بانفجار وسط مدينة أوتريخت الهولندية.

وأفادت خدمات الطوارئ الهولندية أن انفجارًا وقع في شارع سكني بوسط مدينة أوتريخت؛ مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، ولم تتسن معرفة أسباب الانفجار على الفور.

يذكر أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق وأضرار في المنازل على نطاق واسع؛ مما دفع السكان إلى الفرار نحو شوارع المجاورة.

