تتضمن الحملة عددًا من الأنشطة التوعوية الاتصالية

إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ مساءً
المواطن - واس

أطلقت منظومة الحج والعمرة حملة “جاي للعمرة”؛ في خطوةٍ تهدف لتعزيز وعي ضيوف الرحمن بالخدمات والإرشادات والسلوكيات التي تسهم في تيسير أداء العمرة ورفع جودة التجربة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى إثراء رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ضمن إطار الاستعدادات المتكاملة لذروة الموسم في شهر رمضان المبارك، وذلك بالتزامن مع وصول أعداد المعتمرين من خارج المملكة، منذ بداية موسم العمرة للعام 1447هـ، إلى أكثر من 11.8 مليون معتمر.

وتهدف الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إلى زيادة وعي ضيوف الرحمن بالخدمات والإجراءات والإرشادات والسلوكيات خلال رحلتهم الإيمانية، باستخدام وسائل اتصالية رقمية ومكانية متنوعة، تصاحب ضيف الرحمن منذ نية العمرة وحتى عودته لبلاده، بما يعزز الاستفادة من القنوات التوعوية الرسمية للوزارة، ويرفع مستوى الالتزام بالسلوكيات الإيجابية داخل الحرمين الشريفين، وفي مختلف مواقع رحلة العمرة والزيارة.

أنشطة توعوية اتصالية

وتتضمن الحملة عددًا من الأنشطة التوعوية الاتصالية، منها التوعية المكانية المخصصة في أكثر من (18) نقطة اتصال بضيف الرحمن، تشمل المنافذ والمطارات، ومحطات النقل، والحرمين الشريفين، إضافة إلى مرافق السكن والإقامة والوجهات والمواقع الإثرائية؛ عبر استخدام الشاشات التوعوية واللوحات الإرشادية على الطرق، والرسائل النصية، وغير ذلك من الوسائل، إضافة إلى النشر الرقميّ والإعلاميّ المصاحب، بأكثر من (6) لغات؛ بما يعزز من اتساع نطاق الوصول وتنوع الجمهور المستفيد.

وتُنفذ الحملة بالشراكة بين أكثر من (24) جهة من مختلف القطاعات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، بما يشمل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي؛ بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية المستهدفة لأكبر شريحة من المستفيدين، وتعزيز تكامل الأدوار بين جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي حملة “جاي للعمرة” في سياق العناية الفائقة التي توليها المملكة وقيادتها بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، الهادف إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، إضافة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية تُحقق رضا ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية خلال رحلتهم، من الفكرة وحتى الذكرى.

