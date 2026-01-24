إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة مع اقتراب عاصفة شتوية كبرى في الولايات المتحدة

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
أعلنت السلطات الأمريكية إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة جوية كان من المقرر تسييرها مطلع الأسبوع، مع اقتراب عاصفة شتوية كبرى يُتوقع أن تؤثر في مساحات واسعة من البلاد، متسببة في انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي وتعطّل الطرق السريعة الرئيسة.
ويواجه نحو 140 مليون شخص تحذيرات من عاصفة شتوية تمتد من نيومكسيكو إلى نيو إنجلاند, وحذرت خدمة الطقس الوطنية من تساقط كثيف وواسع النطاق للثلوج، إلى جانب تشكّل شريط من الجليد الخطير يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولاينا.