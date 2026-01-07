إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟ الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام
أُلغيت نحو 140 رحلة جوية اليوم، في مطاري شارل ديغول وأورلي بباريس، بسبب تساقط الثلوج، وفقًا لما أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو.
وأوضح أن هذه الرحلات كان من المتوقع إلغاؤها منذ الأمس، داعيًا المسافرين إلى توخي الحذر أثناء السفر.
ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الظاهرة بأنها نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية، مشيرة إلى أن الثلوج والجليد تؤثر في شمال وغرب فرنسا، وقد تفرض قيودًا كبيرة على الطرق والمواصلات الجوية.