إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج

أُلغيت نحو 140 رحلة جوية اليوم، في مطاري شارل ديغول وأورلي بباريس، بسبب تساقط الثلوج، وفقًا لما أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو.

وأوضح أن هذه الرحلات كان من المتوقع إلغاؤها منذ الأمس، داعيًا المسافرين إلى توخي الحذر أثناء السفر.

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الظاهرة بأنها نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية، مشيرة إلى أن الثلوج والجليد تؤثر في شمال وغرب فرنسا، وقد تفرض قيودًا كبيرة على الطرق والمواصلات الجوية.