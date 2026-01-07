Icon

إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج Icon جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة Icon فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن Icon كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟ Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك Icon النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر Icon الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية Icon مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٧ مساءً
إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أُلغيت نحو 140 رحلة جوية اليوم، في مطاري شارل ديغول وأورلي بباريس، بسبب تساقط الثلوج، وفقًا لما أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو.

وأوضح أن هذه الرحلات كان من المتوقع إلغاؤها منذ الأمس، داعيًا المسافرين إلى توخي الحذر أثناء السفر.

قد يهمّك أيضاً
الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس

الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس

مقتل وإصابة 12 في حريق دار مسنين بباريس

مقتل وإصابة 12 في حريق دار مسنين بباريس

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الظاهرة بأنها نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية، مشيرة إلى أن الثلوج والجليد تؤثر في شمال وغرب فرنسا، وقد تفرض قيودًا كبيرة على الطرق والمواصلات الجوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس
العالم

الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس

العالم