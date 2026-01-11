إلغاء 43 إشارة مرورية بالدمام لفك الاختناقات وتيسير الحركة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن حزمة إجراءات هندسية في مجال السلامة المرورية بحاضرة الدمام، شملت معالجة مئات النقاط الحرجة وإعادة هيكلة التقاطعات، بهدف خفض معدلات الحوادث ورفع كفاءة شبكة الطرق تماشياً مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بخرجي، أن الجهود الهندسية تركزت على التدخل المباشر في البنية التحتية، حيث تم الانتهاء من تهيئة 690 تقاطعاً ومعبراً ومناطق تهدئة، مما ساهم في ضبط إيقاع الحركة المرورية في الشرايين الرئيسية.

إلغاء 43 إشارة مرورية بالدمام

وأضاف “نجحت الفرق الميدانية في معالجة 225 نقطة مرورية كانت تصنف سابقاً ضمن «النقاط الحرجة»، عبر حلول هندسية ذكية أنهت مكامن الخطورة وعززت انسيابية المركبات بشكل ملموس.

وتابع المهندس مازن بخرجي، أن الأعمال تضمنت أيضا تهيئة 738 موقعًا بوسائل السلامة في الطرق المؤدية والمحاذية للمدارس والمرافق الحكومية، ودراسة مرورية شملت 1,227 مدخلًا ومخرجًا للمرافق التجارية، ذات الاثر المروري المرتفع وذلك ضمن خطط تهدف إلى تعزيز السلامة في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية.

وتابع بأنه في إطار تحسين التشغيل المروري، جرى إلغاء 43 إشارة مرورية لتحسين الحركة، إلى جانب تهيئة وتنفيذ 367 ممرًا وفق معايير السلامة، بما يسهم في توفير بيئة تنقل أكثر أمانًا لمختلف فئات المجتمع.

ونوه إلى أن هذه المنجزات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة السلامة المرورية، مشددا على أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس التزام أمانة المنطقة الشرقية المستمر لحماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.