أكثر من 3000 منتج حرفي و15 شراكة وطنية خلال عام 2025

إنجازات نوعية وأرقام تعكس نمو قطاع الحرف اليدوية في السعودية

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة حرف السعودية عن تحقيقها منجزات نوعية خلال عام 2025، تمثلت في توسيع نطاق شراكاتها الوطنية، وتعزيز حضورها المحلي والدولي، إلى جانب تنفيذ مبادرات تمكينية أسهمت في دعم الحرفيين السعوديين وتحفيز نمو قطاع الحرف اليدوية بوصفه أحد القطاعات الثقافية والاقتصادية الواعدة، وذلك امتدادًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وعام الحرف اليدوية.
وشهد العام توقيع أكثر من 15 شراكة وطنية مع عدد من الجهات الحكومية والتنموية، من أبرزها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة مطارات الرياض، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم مع جهات تعليمية وتنموية، في خطوة تعكس توجه الشركة في تمكين الحرفيين السعوديين، وتوسيع فرص وصول منتجاتهم إلى الأسواق، ورفع تنافسية المنتج الحرفي محليًا ودوليًا، بما يعزز استدامة قطاع الحرف اليدوية ويُرسّخ حضوره في المشهدين الثقافي والاقتصادي.


وفي جانب التمكين والدعم المباشر للحرفيين، أسهمت شركة حرف السعودية في توريد أكثر من 3000 منتج حرفي بأيدي حرفيين سعوديين، إلى جانب تنفيذ 3 ورش تمكينية متخصصة امتدت على مدار 8 أيام، ركزت على تطوير المهارات، ورفع جودة الإنتاج، وتوسيع فرص الوصول للأسواق، كما أطلقت النسخة الأولى من دليل جودة الحرف اليدوية، والذي شمل حرف السدو والخوص والأخشاب، بهدف توحيد المعايير والارتقاء بمستوى المنتج الحرفي السعودي.
وعلى صعيد الحضور المحلي والدولي، شاركت الشركة في أكثر من 10 معارض وفعاليات متنوعة، من بينها مؤتمر الاستثمار الثقافي، والأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان”، ومعرض صُنع في السعودية، إلى جانب مشاركات دولية بارزة شملت معرض أرتيجانو إن فييرا في إيطاليا، إضافة إلى المشاركة في إكسبو 2025، ما أسهم في تعزيز حضور الحرفة السعودية في المحافل الثقافية والاقتصادية المختلفة، والتعريف بها أمام شرائح أوسع من الجمهور محليًا وعالميًا.

كما حققت الشركة إنجازًا نوعيًا بحصولها على المركز الثالث لمنتج “مجموعة أكواب الخوص”، من بين 34 منتجًا مشاركًا من 20 منطقة حول العالم، في مسابقة تحدي الهدايا الغذائية العالمي 2025، والمنظمة من المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT)، تأكيدًا على جودة المنتج الحرفي السعودي وقدرته على المنافسة في الفعاليات المتخصصة.
وفي إطار التوسع في منافذ البيع والتحول الرقمي، شهد عام 2025 إطلاق وتشغيل 6 متاجر في مواقع حيوية، إلى جانب إطلاق التطبيق والمتجر الرقمي لعلامة «آرتيزانا»، بما يسهم في تعزيز وصول المنتجات الحرفية إلى الأسواق، وتقديم تجربة شراء أكثر مرونة وتكاملًا.
وتأتي هذه المنجزات في إطار الدور الذي تضطلع به شركة حرف السعودية في تمكين الحرفيين السعوديين، وتحويل الحرف اليدوية من موروث ثقافي إلى قطاع اقتصادي مستدام، يسهم في تعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعم مستهدفات منظومة الثقافة، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.

