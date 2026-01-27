Icon

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير Icon إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ Icon ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض Icon إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت Icon الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب Icon ارتفاع أرباح مصرف الراجحي 25.7% إلى 24.8 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٩ مساءً
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه المبادرة التي تعكس ما تتمتع به المملكة من قدرات طبية متقدمة وحس إنساني رفيع تجاه الفئات المحتاجة حول العالم، وحرصها على مد يد العون للأطفال من مختلف الجنسيات الذين يعانون من حالات طبية معقدة.

وأكَّد أن الخبرات التراكمية التي يمتلكها الفريق الطبي السعودي أسهمت ولله الحمد في نجاح العديد من عمليات فصل التوائم؛ مما رسّخ مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا رائدًا في هذا المجال.

من جانبهم عبَّر ذوو التوأم الملتصق التنزاني، عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة حكومة وشعبًا على ما لقوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة التوأم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد