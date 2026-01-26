Icon

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية الفلبين، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأكد معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تجسد القيم الإنسانية الراسخة للمملكة العربية السعودية التي امتد أثرها إلى مختلف أصقاع الأرض.

ورفع الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام ورعاية للبرنامج، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعد نموذجًا فريدًا من نوعه للتقدم والتميز الطبي السعودي، ويتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وجعله ضمن أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم.
وأعرب ذوو التوأم الفلبيني عن شكرهم الجزيل وامتنانهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لما وجدوه من حفاوة الاستقبال والرعاية والعناية منذ وصولهم إلى أرض المملكة.

