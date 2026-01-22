“إنفاذ” يشرف على 48 مزادًا عقاريًّا لتصفية وبيع 784 عقارًا

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
يشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) على إقامة 48 مزادًا عقاريًّا، خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير 2026 م، لبيع 784 أصلًا عقاريًّا متنوعًا تشمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
وتتصدر منطقة الرياض قائمة المزادات بواقع (11) مزادًا لبيع (162) عقارًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(9) مزادات لبيع (159) عقارًا، ثم المدينة المنوّرة بـ(3) مزادات لبيع (88) عقارًا.
وفي المنطقة الشرقية (5) مزادات لبيع (79) عقارًا، وفي منطقة القصيم (4) مزادات لبيع (78) عقارًا، إضافة إلى عدد من المزادات الإلكترونية العقارية التي تقام في كل من تبوك وحائل، وعسير، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، ومنطقة جازان.