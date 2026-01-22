Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“إنفاذ” يشرف على 48 مزادًا عقاريًّا لتصفية وبيع 784 عقارًا

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٩ مساءً
“إنفاذ” يشرف على 48 مزادًا عقاريًّا لتصفية وبيع 784 عقارًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) على إقامة 48 مزادًا عقاريًّا، خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير 2026 م، لبيع 784 أصلًا عقاريًّا متنوعًا تشمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وتتصدر منطقة الرياض قائمة المزادات بواقع (11) مزادًا لبيع (162) عقارًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(9) مزادات لبيع (159) عقارًا، ثم المدينة المنوّرة بـ(3) مزادات لبيع (88) عقارًا.

قد يهمّك أيضاً
إنفاذ يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026

إنفاذ يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل...

“إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق

“إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق

وفي المنطقة الشرقية (5) مزادات لبيع (79) عقارًا، وفي منطقة القصيم (4) مزادات لبيع (78) عقارًا، إضافة إلى عدد من المزادات الإلكترونية العقارية التي تقام في كل من تبوك وحائل، وعسير، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، ومنطقة جازان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد