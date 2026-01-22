“إنفاذ” يشرف على 48 مزادًا عقاريًّا لتصفية وبيع 784 عقارًا

يشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) على إقامة 48 مزادًا عقاريًّا، خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير 2026 م، لبيع 784 أصلًا عقاريًّا متنوعًا تشمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وتتصدر منطقة الرياض قائمة المزادات بواقع (11) مزادًا لبيع (162) عقارًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ(9) مزادات لبيع (159) عقارًا، ثم المدينة المنوّرة بـ(3) مزادات لبيع (88) عقارًا.

وفي المنطقة الشرقية (5) مزادات لبيع (79) عقارًا، وفي منطقة القصيم (4) مزادات لبيع (78) عقارًا، إضافة إلى عدد من المزادات الإلكترونية العقارية التي تقام في كل من تبوك وحائل، وعسير، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، ومنطقة جازان.