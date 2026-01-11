Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن جهودها لتطوير العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر

إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٣ مساءً
إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شبكة إيجار عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري بالتراضي، ضمن جهودها لتطوير العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ورفع مستوى الشفافية في معالجة الالتزامات المالية بعد انتهاء العقود.

وقالت إيجار عبر حسابها الرسمي، إنها أتاحت خاصية عكس فاتورة التسوية بعد إنهاء العقد الإيجاري، مع إمكانية مشاركة هذه الفاتورة مع الجهات المختصة، بما يضمن وضوح الإجراءات المالية المرتبطة بالعقد بعد إغلاقه، ويسهم في تقليل النزاعات المحتملة بين الأطراف.

قد يهمّك أيضاً
ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق

ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق

هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟

هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟

وتابعت أن التحديث الجديد يستهدف تسهيل إجراءات ما بعد إنهاء العقد الإيجاري، وتعزيز موثوقية ودقة البيانات المسجلة في المنصة، إضافة إلى دعم التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما ينسجم مع مستهدفات تحسين تجربة المستفيدين في القطاع الإيجاري.

وأكدت المنصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة تطوير شاملة تعمل عليها بالتعاون مع الجهات المختصة، لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق الإيجاري، وبما يخدم حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويعكس التزام إيجار بتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة ووضوحًا، وفق ما ورد في إعلانها الرسمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
السعودية اليوم

توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض

السعودية اليوم
هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟
السعودية اليوم

هل يمكن التعديل على سند القبض بعد...

السعودية اليوم
ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق
السعودية اليوم

ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة...

السعودية اليوم