إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري

أعلنت شبكة إيجار عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري بالتراضي، ضمن جهودها لتطوير العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ورفع مستوى الشفافية في معالجة الالتزامات المالية بعد انتهاء العقود.

وقالت إيجار عبر حسابها الرسمي، إنها أتاحت خاصية عكس فاتورة التسوية بعد إنهاء العقد الإيجاري، مع إمكانية مشاركة هذه الفاتورة مع الجهات المختصة، بما يضمن وضوح الإجراءات المالية المرتبطة بالعقد بعد إغلاقه، ويسهم في تقليل النزاعات المحتملة بين الأطراف.

وتابعت أن التحديث الجديد يستهدف تسهيل إجراءات ما بعد إنهاء العقد الإيجاري، وتعزيز موثوقية ودقة البيانات المسجلة في المنصة، إضافة إلى دعم التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما ينسجم مع مستهدفات تحسين تجربة المستفيدين في القطاع الإيجاري.

وأكدت المنصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة تطوير شاملة تعمل عليها بالتعاون مع الجهات المختصة، لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق الإيجاري، وبما يخدم حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويعكس التزام إيجار بتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة ووضوحًا، وفق ما ورد في إعلانها الرسمي.