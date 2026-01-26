Icon

إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه يمكن إبرام عقد في منصة إيجار من خلال وسيط عقاري معتمد في حال وجود إحدى الهويات التالية: (هوية وطنية – هوية مقيم – إقامة مميزة – هوية مواطني دول الخليج).

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

