Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بيانات حكومية تتحدث عن مقتل 15 عنصرا أمنيا

إيران.. اتساع رقعة الاحتجاجات والحرس والثوري يتوعد بالحسم

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
إيران.. اتساع رقعة الاحتجاجات والحرس والثوري يتوعد بالحسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع اتساع رقعة الاحتجاجات، قال الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، إن الحفاظ على الأمن “خط أحمر” وتعهد الجيش بحماية الممتلكات العامة.

وواصلت الحكومة حجب الإنترنت لليوم الثاني على التوالي وسط تصاعد الاحتجاجات، يأتي ذلك بعد دخول الاحتجاجات يومها الـ13 التي اندلعت لأسباب اقتصادية، منها تدهور العملة وارتفاع الأسعار والتي تعتبر أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات.

قد يهمّك أيضاً
إضراب المحتجين في إيران لليوم الثاني

إضراب المحتجين في إيران لليوم الثاني

انتحار طفل إسقاط العمامة الإيراني

انتحار طفل إسقاط العمامة الإيراني

اتساع رقعة الاحتجاجات

وفي آخر التطورات، أفادت وكالة أنباء “تسنيم”، نقلاً عن بيانات حكومية، بارتفاع عدد عناصر الأمن الذين قُتلوا على يد “مثيري شغب مسلحين” في مختلف المحافظات الإيرانية إلى 15 عنصرا. ووفقًا للوكالة، قُتل ستة من عناصر الأمن في محافظة فارس، وأُصيب 120 آخرون. وفي محافظة قم، قُتل شرطيان بعد تلقيهما بما يصل إلى 40 طعنة. وفي مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، قُتل سبعة من عناصر الأمن.

وكان الحرس الثوري والجيش أصدرا بيانين بعد تحذير جديد وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقادة إيران أمس الجمعة، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ⁠اليوم السبت بأن “الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني الشجاع”.

في بيان ⁠بثه التلفزيون الرسمي، اتهم الحرس الثوري – وهو قوة نخبة قمعت موجات سابقة من الاضطرابات – إرهابيين باستهداف قواعد عسكرية وأمنية ‌خلال الليلتين الماضيتين، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وعناصر الأمن، وقال إن النار أضرمت في ممتلكات.

وأضاف البيان أن الحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية لعام 1979 والحفاظ على الأمن “خط أحمر”، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن غير مقبول.

وذكر بيان الجيش أن ما وصفه بـ”العدو” يسعى، من خلال ما قال إنها “مؤامرة جديدة” وبدعم من “إسرائيل وجماعات معادية” تصفها طهران بالإرهابية، إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن في المدن الإيرانية.

وأضاف الجيش في بيانه أن الجهة التي وصفها بالعدو، والتي قال إنها كانت مسؤولة عن “سفك دماء أبناء الشعب الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوماً” في إشارة إلى إسرائيل، تحاول، وفق البيان، إثارة اضطرابات جديدة عبر ما اعتبره “ادعاءات كاذبة” بدعم الشعب الإيراني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد