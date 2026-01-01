إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان اليوم، أن 16 إيطاليًا في عداد المفقودين بعد الحريق الذي نشب في منتجع للتزلج في سويسرا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: “إن هناك أشخاصًا آخرين مصابين بإصابات بالغة”، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى سويسرا غدًا لمتابعة الحدث عن قرب.

وكانت الشرطة السويسرية قد أعلنت مصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين بعد انفجار في منتجع التزلج بجنوب غرب سويسرا.