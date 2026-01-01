إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث “كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان اليوم، أن 16 إيطاليًا في عداد المفقودين بعد الحريق الذي نشب في منتجع للتزلج في سويسرا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: “إن هناك أشخاصًا آخرين مصابين بإصابات بالغة”، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى سويسرا غدًا لمتابعة الحدث عن قرب.
وكانت الشرطة السويسرية قد أعلنت مصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين بعد انفجار في منتجع التزلج بجنوب غرب سويسرا.