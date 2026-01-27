“ابتكارات مساعي” يختتم مرحلة تحكيم الأفكار بعد تسجيل أكثر من 260 فكرة ابتكارية

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
أعلنت جمعية مساعي الخيرية عن اختتام مرحلة تحكيم الأفكار ضمن برنامج ابتكارات مساعي، بدعم من صندوق دعم الجمعيات وذلك عقب انتهاء مرحلة استقبال المشاركات التي شهدت تسجيل أكثر من 260 فكرة ابتكارية، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالابتكار المجتمعي وريادة الحلول الإبداعية.
وأوضحت الجمعية أن لجان الفرز الأولي أنهت أعمالها بترشيح أكثر من 70 فكرة، حيث قامت المشتركات بعرض أفكارهن أمام لجان تحكيم مختصة، خضعت خلالها الأفكار للتقييم وفق معايير ركزت على جودة الفكرة، قابليتها للتطبيق، وجدواها التنموية، ومدى أثرها المجتمعي.
ويأتي برنامج ابتكارات مساعي ضمن المسار التنفيذي الذي يهدف إلى اختيار الأفكار الأكثر تميزًا واستعدادًا للانتقال إلى مراحل التطوير والاستشارات، تمهيدًا لتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في تحقيق أثر اجتماعي وتنموي مستدام.