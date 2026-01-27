“ابتكارات مساعي” يختتم مرحلة تحكيم الأفكار بعد تسجيل أكثر من 260 فكرة ابتكارية

أعلنت جمعية مساعي الخيرية عن اختتام مرحلة تحكيم الأفكار ضمن برنامج ابتكارات مساعي، بدعم من صندوق دعم الجمعيات وذلك عقب انتهاء مرحلة استقبال المشاركات التي شهدت تسجيل أكثر من 260 فكرة ابتكارية، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالابتكار المجتمعي وريادة الحلول الإبداعية.

وأوضحت الجمعية أن لجان الفرز الأولي أنهت أعمالها بترشيح أكثر من 70 فكرة، حيث قامت المشتركات بعرض أفكارهن أمام لجان تحكيم مختصة، خضعت خلالها الأفكار للتقييم وفق معايير ركزت على جودة الفكرة، قابليتها للتطبيق، وجدواها التنموية، ومدى أثرها المجتمعي.

ويأتي برنامج ابتكارات مساعي ضمن المسار التنفيذي الذي يهدف إلى اختيار الأفكار الأكثر تميزًا واستعدادًا للانتقال إلى مراحل التطوير والاستشارات، تمهيدًا لتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في تحقيق أثر اجتماعي وتنموي مستدام.