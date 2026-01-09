اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026 في السعودية

اختُتمت اليوم في المملكة مناورات التمرين العسكري المشترك “درع الخليج 2026″، بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, إلى جانب القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون.

ويأتي التمرين ضمن جهود تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع مستوى الجاهزية القتالية، حيث شملت مناورات التمرين سيناريوهات عملياتية متقدمة، تضمنت محاكاة تهديدات جوية وصاروخية متعددة الأبعاد، ومناورات جوية مشتركة وتمارين ميدانية تكاملية، ركزت على تحسين التشغيل البيني، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، ورفع كفاءة العمل ضمن بيئة عمليات مشتركة.

ويسعى التمرين إلى تطوير القدرات العسكرية النوعية، وتعزيز الجاهزية القتالية لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة والمستقبلية، وترسيخ مفاهيم الدفاع المشترك والردع المرن، بما يُسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة.

ويُعد تمرين “درع الخليج 2026” أحد أبرز ركائز التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، ويعكس الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الدفاعي ورفع القدرة على الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.

وفي ختام التمرين، نفذت القوات المشاركة عرضًا جويًا مشتركًا، جسد مستوى التناغم والتكامل العملياتي، وقدرة القوات على التخطيط والتنفيذ وفق مفاهيم عملياتية موحدة ومعايير مهنية متقدمة.