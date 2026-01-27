Icon

ارتفاع أرباح مصرف الراجحي 25.7% إلى 24.8 مليار ريال

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤١ مساءً
ارتفاع أرباح مصرف الراجحي 25.7% إلى 24.8 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

ارتفع صافي ربح مصرف الراجحي العائد للمساهمين بنسبة 25.7% في العام 2025 إلى نحو 24.79 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 19.72 مليار ريال في العام 2024.

ارتفاع أرباح مصرف الراجحي

وأوضح المصرف في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22% إلى نحو 39.09 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 13.5% نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك ومصروف رواتب ومزايا الموظفين. بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 2.117 مليار ريال إلى 2.320 مليار ريال بنسبة 9.6%.

يعود سبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة إلى ارتفاع إجمالي الإضافات بنسبة 25.7% إلى جانب ارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 41.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024.

