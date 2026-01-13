ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا اليوم في حين دعمت بيانات التضخم الأمريكية الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4609.69 دولارات للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 4634.33 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.0% إلى 4617.90 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.7% إلى 88.90 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89.10 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وصعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2344.84 دولارًا في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1870 دولارًا للأوقية.