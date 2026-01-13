Icon

بعد انخفاض التضخم الأمريكي عن التوقعات

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
المواطن - فريق التحرير

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا اليوم في حين دعمت بيانات التضخم الأمريكية الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4609.69 دولارات للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 4634.33 دولارًا في وقت ​سابق من الجلسة، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.0% إلى 4617.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.7% إلى 88.90 دولارًا ​للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89.10 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وصعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2344.84 دولارًا في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1870 دولارًا للأوقية.

