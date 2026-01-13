ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا اليوم في حين دعمت بيانات التضخم الأمريكية الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4609.69 دولارات للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 4634.33 دولارًا في وقت ​سابق من الجلسة، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.0% إلى 4617.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.7% إلى 88.90 دولارًا ​للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89.10 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وصعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2344.84 دولارًا في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1870 دولارًا للأوقية.