ارتفاع أسعار النفط اليوم 

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن طغت المخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة ​لخام برنت (28) سنتًا ما نسبته (0.4%) مسجلة (64.15) دولارًا للبرميل لتحوم بالقرب من أعلى مستوى ​في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وزادت ​العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.5%)، ما يعادل (28) سنتًا لتسجل (59.78) دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.