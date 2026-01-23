ارتفاع أسعار النفط عالميًا

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بتطورات في سوق الطاقة وتوقعات تتعلق بالإمدادات العالمية، بعد تراجعها في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس بمقدار 35 سنتًا، أي بنسبة 0.55%، لتصل إلى 64.41 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو ما يعادل 0.56%، لتسجّل 59.69 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان قد تراجعا بنحو 2% في جلسة أمس، قبل أن يعاودا الارتفاع مع تحسّن شهية المستثمرين ومتابعة تطورات المعروض النفطي عالميًا.
وتتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 0.6%، في ظل تقلبات شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، تأثرت بعوامل تتعلق بالإنتاج والمخزونات.