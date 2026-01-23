Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مدعومًا بتحركات السوق وتوقعات الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
ارتفاع أسعار النفط عالميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بتطورات في سوق الطاقة وتوقعات تتعلق بالإمدادات العالمية، بعد تراجعها في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس بمقدار 35 سنتًا، أي بنسبة 0.55%، لتصل إلى 64.41 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو ما يعادل 0.56%، لتسجّل 59.69 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%)

النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%)

النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا

النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا

وكان الخامان قد تراجعا بنحو 2% في جلسة أمس، قبل أن يعاودا الارتفاع مع تحسّن شهية المستثمرين ومتابعة تطورات المعروض النفطي عالميًا.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 0.6%، في ظل تقلبات شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، تأثرت بعوامل تتعلق بالإنتاج والمخزونات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد