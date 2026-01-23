ارتفاع أسعار النفط عالميًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بتطورات في سوق الطاقة وتوقعات تتعلق بالإمدادات العالمية، بعد تراجعها في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس بمقدار 35 سنتًا، أي بنسبة 0.55%، لتصل إلى 64.41 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو ما يعادل 0.56%، لتسجّل 59.69 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بنحو 2% في جلسة أمس، قبل أن يعاودا الارتفاع مع تحسّن شهية المستثمرين ومتابعة تطورات المعروض النفطي عالميًا.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 0.6%، في ظل تقلبات شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، تأثرت بعوامل تتعلق بالإنتاج والمخزونات.