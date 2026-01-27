وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ارتفعت أسعار النفط اليوم، رغم تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا جراء عاصفة شتوية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا ما يعادل 0.35% مسجلة 65.82 دولارًا للبرميل.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا ما يعادل 0.48% مسجلًا 60.92 دولارًا للبرميل.