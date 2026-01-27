Icon

ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٨ مساءً
ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا
المواطن - واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم، رغم تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا جراء عاصفة شتوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام ​برنت 23 سنتًا ما يعادل 0.35% مسجلة 65.82 دولارًا للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا ما يعادل 0.48% مسجلًا 60.92 دولارًا للبرميل.

