ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، رغم تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا جراء عاصفة شتوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام ​برنت 23 سنتًا ما يعادل 0.35% مسجلة 65.82 دولارًا للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا ما يعادل 0.48% مسجلًا 60.92 دولارًا للبرميل.