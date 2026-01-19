ارتفاع أسعار النفط

تراجع زخم صعود أسعار النفط في تداولات اليوم، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة.

وارتفع خام “برنت” ستة سنتات بما يعادل 0.09% إلى 64.19 دولارًا للبرميل، كما صعدت عقود خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي تسليم فبراير تسعة سنتات أو 0.15% إلى 59.53 دولارًا للبرميل.

وسجَّل عقد مارس الأكثر نشاطًا 59.39 دولارًا، بزيادة خمسة سنتات أو 0.08%.