Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 24 قتيلًا Icon طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق Icon ارتفاع أسعار النفط Icon السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية Icon استشعروا اللحظة بقلوبكم.. الحج والعمرة تحدد ضوابط وآداب التصوير داخل الحرمين Icon دوري روشن.. الهلال يتغلّب على نيوم بهدفين لهدف Icon ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في الرياض وإحالته للهيئة المرورية Icon 3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية Icon شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان Icon القادسية يفوز على الحزم بخماسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع أسعار النفط

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجع زخم صعود أسعار النفط في تداولات اليوم، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة.

وارتفع خام “برنت” ستة سنتات بما يعادل 0.09% إلى 64.19 دولارًا للبرميل، كما صعدت عقود خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي تسليم فبراير تسعة سنتات أو 0.15% إلى 59.53 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 24 قتيلًا

ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 24 قتيلًا

طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق

طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق

وسجَّل عقد مارس الأكثر نشاطًا 59.39 دولارًا، بزيادة خمسة سنتات أو 0.08%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية في دافوس.. إنجازٌ متصاعد يرسِّخ الحضور الدولي ويعزّز صناعة القرارات العالمية
أخبار رئيسية

السعودية في دافوس.. إنجازٌ متصاعد يرسِّخ الحضور...

أخبار رئيسية
ثورة طبية.. اكتشاف مادة من فطر عيش الغراب تقي من السرطان
حصاد اليوم

ثورة طبية.. اكتشاف مادة من فطر عيش...

حصاد اليوم
ماني يقود السنغال لنهائي أمم أفريقيا 2025 على حساب مصر
الرياضة

ماني يقود السنغال لنهائي أمم أفريقيا 2025...

الرياضة
“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة في محافظات المدينة المنورة
السعودية اليوم

“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية...

السعودية اليوم
توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج
أخبار رئيسية

توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج

أخبار رئيسية
رياح وضباب على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

رياح وضباب على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
السوق

المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام...

السوق
الصناعة والثروة المعدنية تعالج 1,318 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر ديسمبر 2025
السعودية اليوم

الصناعة والثروة المعدنية تعالج 1,318 طلبًا للإعفاء...

السعودية اليوم