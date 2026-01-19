ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 24 قتيلًا طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق ارتفاع أسعار النفط السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية استشعروا اللحظة بقلوبكم.. الحج والعمرة تحدد ضوابط وآداب التصوير داخل الحرمين دوري روشن.. الهلال يتغلّب على نيوم بهدفين لهدف ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في الرياض وإحالته للهيئة المرورية 3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان القادسية يفوز على الحزم بخماسية
تراجع زخم صعود أسعار النفط في تداولات اليوم، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة.
وارتفع خام “برنت” ستة سنتات بما يعادل 0.09% إلى 64.19 دولارًا للبرميل، كما صعدت عقود خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي تسليم فبراير تسعة سنتات أو 0.15% إلى 59.53 دولارًا للبرميل.
وسجَّل عقد مارس الأكثر نشاطًا 59.39 دولارًا، بزيادة خمسة سنتات أو 0.08%.