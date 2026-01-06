Icon

ارتفاع الذهب وسط تزايد رهانات خفض الفائدة

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ صباحاً
ارتفاع الذهب وسط تزايد رهانات خفض الفائدة
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشير إلى التيسير النقدي للرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب ​على أصول الملاذ الآمن.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4465.32 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 4465.70 دولارًا.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 78.72 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2327.​17 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1721.74 دولارًا للأوقية.

السوق