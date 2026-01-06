ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز ضبط أكثر من 4 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر في الرياض إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار ارتفاع الذهب وسط تزايد رهانات خفض الفائدة تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2% الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشير إلى التيسير النقدي للرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4465.32 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 4465.70 دولارًا.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 78.72 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2327.17 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1721.74 دولارًا للأوقية.