ارتفاع القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الصينية

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
ارتفاع القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الصينية
المواطن - واس

ارتفعت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الفائقة الصينية المدرجة في سوق الأسهم من الفئة “أيه”، أو سوق الأوراق المالية المقومة باليوان في البر الرئيسي الصيني، بشكل ملحوظ في عام 2025، مساهمة في توسع السوق بشكل أكبر.
وأظهر تقرير صادر عن الجمعية الصينية للشركات العامة، أن إجمالي القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الفائقة المدرجة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البحث العلمي والتكنولوجي والخدمات التكنولوجية ارتفعت بنسبة (33.3%) و(32.1%) على التوالي خلال العام الماضي مقارنة مع بداية عام 2025.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة القطاعين من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم من الفئة “أيه” بنسبة (4.2) نقاط مئوية و(0.1) نقطة مئوية على التوالي.
وبحلول نهاية عام 2025، وصل إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم من الفئة “أيه”، البالغ عددها (5469) شركة، إلى (123) تريليون يوان (17.52 تريليون دولار أمريكي).
وفي عام 2025 أُدرجت 116 شركة جديدة، أما الشركات التي أدرجت قبل يوم أول يناير عام 2025، فشهدت نموًا في قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة (22.5%).
كما تعززت ثقة المستثمرين من خلال زيادة بنسبة (2.4) نقطة مئوية في تخصيص رأس المال للاستثمارات في سوق الأسهم من الفئة “أيه” من خلال صناديق الاكتتاب العام، وفقًا للتقرير.
وفي الوقت نفسه، قفز إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة الخاصة بنسبة (37%) في عام 2025، مع ارتفاع حصتها في إجمالي القيمة السوقية في سوق الأسهم من الفئة “أيه” من (33.6%) إلى (37.5%). وشكلت المؤسسات المملوكة للدولة قرابة (50%) من إجمالي القيمة السوقية.

