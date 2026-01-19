Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٨ مساءً
ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء حريق اندلع في مركز تجاري بمدينة كراتشي المينائية جنوبي باكستان إلى 14 شخصًا صباح اليوم، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على مزيد من الجثث خلال عمليات البحث، حسبما أفاد مسؤولون.

وكان قد اندلع الحريق في وقت متأخر من ليل السبت في مركز تجاري متعدد الطوابق يضم أكثر من 1200 متجر، وتمت السيطرة على الحريق بعد أكثر من 24 ساعة من عمليات الإطفاء يوم الأحد.

وأوضح المسؤولون أنه لم يتم بعد التأكد من سبب الحريق، لكن التقييمات الأولية تشير إلى أنه ربما نجم عن التماس كهربائي، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة السبب.

