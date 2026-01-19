مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
ارتفعت حصيلة الوفيات جراء حريق اندلع في مركز تجاري بمدينة كراتشي المينائية جنوبي باكستان إلى 14 شخصًا صباح اليوم، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على مزيد من الجثث خلال عمليات البحث، حسبما أفاد مسؤولون.
وكان قد اندلع الحريق في وقت متأخر من ليل السبت في مركز تجاري متعدد الطوابق يضم أكثر من 1200 متجر، وتمت السيطرة على الحريق بعد أكثر من 24 ساعة من عمليات الإطفاء يوم الأحد.
وأوضح المسؤولون أنه لم يتم بعد التأكد من سبب الحريق، لكن التقييمات الأولية تشير إلى أنه ربما نجم عن التماس كهربائي، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة السبب.