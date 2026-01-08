Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفًا و395 شهيدًا، و171 ألفًا و287 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت مصادر طبية، اليوم، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، 4 شهداء، (3 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وشهيد جديد)، فيما سجلت 7 إصابات.

وبينت المصادر، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 425، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,206، كما جرى انتشال 688 جثمانًا.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

