ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في جاوة الغربية إلى 25 شخصًا

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في جاوة الغربية إلى 25 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة وفيات الانهيار الأرضي الذي ضرب مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا إلى 25 شخصًا، بعد انتشال جثث إضافية خلال عمليات البحث والإنقاذ وفق ما أعلنته السلطات المحلية.
وأوضح رئيس مكتب البحث والإنقاذ في باندونج، أن فرق الإنقاذ علّقت عمليات البحث اليوم لأسباب تتعلق بالسلامة، في ظل عدم استقرار التربة واحتمال وقوع انهيارات إضافية، مشيرًا إلى نقل جميع الجثث إلى مركز تحديد هوية ضحايا الكوارث.
وكان الانهيار الأرضي قد وقع في منطقة غرب باندونج عقب أيام من الأمطار الغزيرة، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.
وتُعدُّ الانهيارات الأرضية من المخاطر المتكررة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، لا سيما في المناطق الجبلية والمكتظة بالسكان.

